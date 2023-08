Inter Pavard, Marotta non si nasconde più e si sbilancia

di Redazione, pubblicato il: 21/08/2023

(Inter Pavard) L’Ad nerazzurro Beppe Marotta è stato intervistato stamani da RDS la radio della Serie A.

Il dirigente, di solito molto abbonato quando si parla di mercato, si è sbilanciato sulla trattativa per portare Pavard a Milano.

“Oggi il suo annuncio? No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un’illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio”.

E anche sul ritorno di Alexis Sanchez Marotta non ha usato giri di parole. “Sanchez? Ci sta, quando convivi con un mercato che continua ad esserci quando giochi significa che se un giocatore non gioca il sabato o la domenica, il lunedì è sul mercato. Correa vuole spazio, se lui decide di andare via lo accontenteremo. Sanchez è un campione, ha grande passione per il suo lavoro. Andato via a malincuore e ha mandato segnali di ritorno».