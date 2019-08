Inter, passo in avanti della Fiorentina per Dalbert, ma...

La Fiorentina insiste per Dalbert, terzino sinistro in uscita dall'Inter. I viola avrebbero compiuto un ulteriore passo in avanti per giocatore, che però vorrebbe ancora riflettere: su di lui c'è anche il Nizza, squadra dove ha già militato prima di approdare in Italia.

Così scrive Nicolò Schira de "La Gazzetta dello Sport": "Fiorentina ha pareggiato l'offerta del Nice per Dalbert: stipendio da 1,5 milioni +bonus. #Inter ha dato via libera libera a scambio di prestiti con diritto di riscatto tra lui e Cristiano Biraghi (già in accordo coi nerazzurri), ma brasiliano ha chiesto tempo per riflettere".