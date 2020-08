Inter, partita la rivoluzione: sette cessioni per finanziare il mercato

Il mercato dell'Inter sembra entrare sempre più nel vivo ogni giorno che passa. La novità dell'ultime ore è la trattativa lampo per portare in nerazzurro Aleksander Kolarov: il club e il giocatore avrebbero già un'intesa di massima, mentre resta da convincere la Roma a lasciarlo partire senza sborsare una cifra importante (da sottolineare che il giocatore ha solo un altro anno di contratto con i giallorossi).

Secondo SportMediaset però, i nerazzurri al momento sono concentrati soprattutto sulle uscite, dalle quali ricavare il budget per gli investimenti importanti in entrata. A quanto pare sarebbero ben sette i nerazzurri in procinto di partire: Skriniar, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Perisic, Nainggolan e Joao Mario. Da queste uscite l'Inter conta di ricavare un gruzzolo superiore ai 100 milioni di euro.

Skriniar sembra avere molte richieste soprattutto dall'Inghilterra, mentre Brozovic sembra essere finito tra i desideri di Bayern Monaco e PSG. Più complicato piazzare gente come Gagliardini, Vecino e Joao Mario, mentre per Nainggolan si lavora ad un accordo con il Cagliari per un prestito con obbligo di riscatto la prossima estate.