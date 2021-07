Inter, partita la caccia al dopo-Hakimi: c'è un nome nuo

L'Inter è alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi per la prossima stagione dopo la cessione al PSG. Tanti nomi sul taccuino dei dirigenti di Viale della Liberazione, da Bellerin a Florenzi, fino a Manuel Lazzari della Lazio. Ma oltre a loro c'è un altro nome che stuzzica molto il duo Marotta e Ausilio.

Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri starebbero puntando ad un nome nuovo ovverlo Nahuel Molina dell'Udinese che quest'anno è stata una delle piacevolissime soprese della squadra friulana. Il giocatore, tra l'altro, è impegnato con la nazionale argentina per la Coppa America in cui è il titolare della corsia esterna.

La richiesta dell'Udinese è di 20 milioni di euro che sono troppi per l'Inter che ritiene il giocatore ancora una scommessa e non ritiene che questa sia la cifra giusta. Pertanto, se la cifra dovesse restare questa, l'Inter propenderebbe per un profilo più esperto.