Inter, parla l'ag. Gosens: il retroscena sulla trattativa

Inter, Gianluca Mancini, agente di Gosens, parla del trasferimento del suo assistito.

Nella giornata di ieri è, finalmente, arrivata l'ufficialità del passaggio dell'esterno tedesco dall'Atalanta all'Inter, con le visite mediche di rito e con la firma sul contratto fino al 2026. Una trattativa lampo, concretizzatasi in maniera definitiva dopo i colloqui avuti tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra in cui si era notata l'esigenza di intervenire in quel settore di campo. Proprio per questo, ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente del giocatore ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione e la sua gioia per l'importante traguardo raggiunto dal proprio assistito.

Infatti, per Mancini, come già anticipato poco sopra, si è trattato di una trattativa lampo, benchè l'Inter seguisse il giocatore già da qualche tempo. In passato anche qualche squadra italiana come Juventus e Napoli avevano provato ad imbastire una trattativa, ma non di recente, mentre altri interessamenti erano arrivati, come noto dall'Inghilterra. Lo stesso agente ha ammesso come per Gosens questo sia un traguardo molto importante e di avere già parlato con Simone Inzaghi con cui ha avuto un colloquio molto positivo.

Poi, Mancini, ha fatto delle valutazioni sul calciatore, sostenendo che, anche se di parte, per lui il tedesco è il migliore al mondo in quel ruolo e che nel gioco dell'Inter si troverà a meraviglia. Insomma, tanta soddisfazione, tanto entusiasmo e tanta carica del giocatore e di chi lo rappresenta. Robin Gosens vestirà la maglia dell'Inter per le prossime quattro stagioni e mezza e sarà uno degli elementi fondamentali dell'Inter del presente e, soprattutto, per quella del futuro.