Inter, parla Barzaghi: dal ritorno di Lukaku al colpo ‘low cost’ per l’attacco

Mercato Inter, nerazzurri alla ricerca di rinforzo in attacco per la prossima stagione.

Sono diversi i nomi accostati nelle ultime settimane tra cui Gianluca Scamacca, Paulo Dybala e un clamoroso ritorno di Lukaku. Il giornalista di Marco Barzaghi, molto vicino alle vicende nerazzurre, ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sport Mediaset, Romelu Romelu Lukaku sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia nerazzurra. I nerazzurri al momento non potrebbero permettersi un’operazione del genere ma sarebbero pronti a provare a trattare in estate con la nuova proprietà del Chelsea. L’affare si potrebbe chiudere solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Scamacca invece bisognerà fare i conti con l’alta richiesta economica del Sassuolo e con la concorrenza di una big inglese. Per questo motivo i nerazzurri si starebbero guardando intorno alla ricerca di un’alternativa low cost nel caso in cui non dovessero riuscire ad acquistarlo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Beto dell’Udinese che si sta rivelando come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. Occhi puntati anche su alcuni giovani attaccanti che militano nel campionato francese: come Kamara del Marsiglia e Thuram del Nizza.