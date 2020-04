Inter, Paratici beffa i nerazzurri: accordo con il giocatore

Inter e Juventus sarebbero pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato per il talento viola Federico Chiesa. L'esterno offensivo sembrerebbe destinato a lasciare la Fiorentina durante la prossima sessione di mercato. Il patron viola, Rocco Commisso, vorrebbe trattenerlo e sarebbe pronto ad offrirgli il rinnovo con un aumento dell'ingaggio, ma la volontà del giocatore di provare un’esperienza in una big potrebbe essere decisiva. La Fiorentina vorrebbe incassare dalla cessione del classe ‘97 una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la squadra al momento favorita sarebbe la Juventus. Fabio Paratici è da tempo in contatto con Enrico Chiesa, padre e agente del talento viola, con il quale avrebbe già trovato un principio d’accordo. Infatti, come rivelato dal quotidiano torinese, le parti avrebbero raggiunto l’intesa per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Adesso bisognerà trovare l’intesa anche con il club viola, che non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti. La Juventus potrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite per diminuire il prezzo del cartellino e convincere Rocco Commisso.