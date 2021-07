Inter Onana, spunta un club che potrebbe mettersi in mezzo

Inter Onana, riguardo il possibile portiere che in futuro potrebbe ereditare la maglia n°1 attualmente detenuta da Samir Handanovic, spuntano nuovi dettagli che col passare delle settimane potrebbero diventare rilevanti.

Per il portiere dell'Ajax infatti (fino a novembre dovrà scontare una squalifica per doping), a provarci è il Lione che pur di accaparrarsi subito il classe 1996 sarebbe disposto a versare nelle casse dei Lancieri 8 milioni di euro.

Una proposta che farebbe piacere al club di Amsterdam ma che secondo Tuttomercatoweb ad Onana non sembra suscitare più di tanto interesse. Il portiere infatti, preferirebbe andare in scadenza di contratto a giugno 2022 per poi trasferirsi a parametro zero all'Inter.