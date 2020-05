Inter, offerta del Manchester United per Skriniar: Marotta fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United farebbe sul serio per Milan Skriniar. I Red Devils sarebbero alla ricerca di un top player in difesa da affiancare a Harry Maguire e sarebbero pronti a tentare l’assalto al difensore interista. Stando a quanto svela il tabloid britannico, lo United avrebbe fatto un primo sondaggio per lo slovacco ed avrebbe messo sul piatto una ricca offerta da circa 45 milioni di euro più bonus. Una cifra importante, specialmente considerato il momento di crisi che sta attraversando il calcio mondiale.

I nerazzurri, al momento, non avrebbero nessuna intenzione di cedere il classe '95; ma se dovesse arrivare un'offerta monstre sarebbero pronti a lasciarlo partire. Beppe Marotta e Piero Ausilio valuterebbero il difensore circa 60 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche Manchester City, Barcellona e soprattutto il Real Madrid. I blancos lo avrebbe individuato come l’erede ideale di Sergio Ramos e potrebbero presto fare una proposta ai nerazzurri.