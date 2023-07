Inter, occhio alla corsia destra: l’esterno potrebbe arrivare dall’Olanda

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/07/2023

Inter, l’esterno destro potrebbe arrivare dall’Olanda. Sono giorni frenetici in casa nerazzurra dove la dirigenza sta lavorando senza sosta per consegnare a Simone Inzaghi una squadra che possa essere competitiva anche nella prossima stagione. Fermo restando che, ad oggi, le questioni più urgenti sono la cessione di Andrè Onana al Manchester United e il terzo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku dal Chelsea, ci sono anche altri tasselli da considerare.

Infatti, uno dei ruoli scoperti in questo momento è quello dell’esterno destro di centrocampo. Ad oggi, Lazaro non rientra nei piani della società e Dumfries è il solo presente. Con il mancato riscatto di Bellanova, approdato al Torino, si cercano altre soluzioni in tal senso.

Proprio in queste ore, nella sede nerazzurra, come riportato dal giornalista Nico Schira ai microfoni di TeleLombardia, ci sarebbe stato un incontro tra Enzo Raiola e i dirigenti dell’Inter. Sul piatto il nome dell’esterno classe 2000 di proprietà del Feyenoord, Marcus Pedersen. Un giocatore che andrebbe a riempire la casella mancante, ma che garantirebbe qualità al reparto, oltre che una pedina futuribile.

Insomma, qualcosa si muove anche sulla fascia destra. Pedersen potrebbe essere un’opzione. Se davvero ci potrà essere qualcosa di maggiormente concreto, lo scopriremo nelle prossime ore.