Inter, occhi su un parametro zero internazionale: ma c’è una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2023

Inter, occhi puntanti su un parametro zero internazionale. Dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, la squadra nerazzurra si sta concentrando sul campo per preparare la sfida di San Siro contro il Monza di Palladino che, nella partita d’andata, è riuscita ad imbrigliare la squadra di Simone Inzaghi.

Ma mentre la squadra lavora sul campo, ecco che dietro la scrivania, la dirigenza nerazzurra, cerca di programmare il futuro per provare a rendere, anche per l’anno prossimo, l’Inter competitiva sia in campionato che in Champions League. Proprio per questo, c’è un nome a parametro zero che fa parecchia gola in viale della Liberazione.

Inter, si cerca un giocatore a parametro zero per la prossima stagione: la situazione tra condizioni e concorrenza

Come detto, l’Inter, sta programmando la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, vuole riscattare il campionato non bello giocato in questa stagione ed è alla ricerca di giocatori funzionali al proprio progetto. Proprio per questo, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Ceccarini su TMW, c’è un profilo che piace molto.

Si tratta di Grimaldo, terzino sinistro del Benfica che andrà via dal primo luglio a parametro zero. Un giocatore su cui sono puntati anche gli occhi della Juventus, viste le condizioni vantaggiose. Ma per poter provare ad inserirlo all’interno della rosa nerazzurra, è necessario che parta un giocatore sulla fascia sinistra. A questo punto, il nome più probabile è quello di Robin Gosens. Vedremo se questo interesse si trasformerà in qualcosa di più concreto.