Inter, obbiettivo Insigne a zero? Le richieste del calciatore

E' sempre calciomercato. L'estate delle trattative si appena conclusa - ieri alle ore 20 -, ma già iniziano le prime indiscrezioni per la prossima stagione, soprattutto per quei calciatori che andranno a scandenza di contratto il 30 giugno del 2022. Ed ecco che, una delle società più attente a queste situazioni è proprio l'Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che fanno degli acquisti a parametro zero il proprio modus operandi, soprattutto in una situazione in cui l'Inter si trova in stato di contrazione economica.

Secondo quanto riportato da parte del Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, già nel corso di questa sessione, aveva iniziato a chiedere informazioni al Napoli per l'acquisto del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, giocatore che andrà a scadenza il prossimo giugno. Delle valutazioni sul giocatore sono state fatte, ma l'affondo non è stato portato avanti proprio per la particolare situazione contrattuale. Proprio a conoscenza di questo, l'attaccante della Nazionale ha avanzato le prime richieste.

Si tratta di 7 milioni di euro alla firma e 6 milioni di stipendio annui. Una cifra che la società nerazzurra valuterà con attenzione per non appesantire troppo il bilancio. Sicuramente Insigne interessa, vedremo se da qui a gennaio ci sarà la firma come parametro zero, oppure se a sorpresa il giocatore rinnoverà il proprio rapporto con il Napoli.