Inter, nuovo nome per il dopo Sanchez: il fratello apre al trasferimento

I nerazzurri sarebbero sempre alla ricerca del sostituto di Alexis Sanchez, che dovrebbe tornare al Manchester United al termine dalla stagione. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta sarebbe sempre quello di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione.

Ma attenzione anche all’occasione Sebastian Giovinco, che dopo cinque anni e mezzo tra Stati Uniti e Arabia Saudita starebbe valutando la possibilità di rientrare in Serie A. L’attaccante potrebbe liberarsi a parametro zero e ridursi l’ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Antonio Conte è da sempre un suo grande estimatore e sarebbe pronto a scommettere nuovamente su di lui.Il fratello Giuseppe, in diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira, ha aperto ad un eventuale trasferimento della formica atomica in nerazzurro.

“Seba ha cambiato da poco procuratore, non so molto sul suo futuro perché parliamo poco di calcio. Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la prenderà in considerazione. Il collegamento con l’Inter ci può stare facendo due più due, visto che Marotta e Conte lo conoscono bene e lo stimano tanto. Se va all’Inter, si riaccende la mia passione nerazzurra di quando ero bambino…”.