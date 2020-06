Inter, nuovo duello di mercato con la Juventus per Aubameyang

Si allunga la lista delle pretendenti per Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, in scadenza di contratto nel 2021, avrebbe già fatto sapere alla società di non avere intenzione di rinnovarlo. I gunners starebbero provando a fargli cambiare idea, ma se non si dovessero riuscire, sarebbero pronti a cederlo durante la prossima finestra di mercato per poco più di 30 milioni di euro per evitare di perderlo a zero tra un anno. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi top club, tra cui l’Inter che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale nel caso in cui Lautaro Martinez si trasferisse al Barcellona

Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport.com, dopo l’interessamento da parte di Barcellona, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il classe ’88. Fabio Paratici sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione che dovrebbe prendere il posto di Gonzalo Higuain. Come rivelato dal sito transalpino, anche i bianconeri avrebbero fatto un sondaggio per il centravanti gabonese.