Inter, nuova pretendente per Vidal: pronto un ingaggio monstre

La dirigenza nerazzurra è a caccia di rinforzi di qualità a centrocampo e starebbe seguendo diversi giocatori. Tra questi, il preferito di Antonio Conte resterebbe sempre Arturo Vidal, già ad un passo dall’Inter durante la sessione di mercato invernale. Beppe Marotta sarebbe pronto a fare un altro tentativo in estate, ma attenzione alla concorrenza.

Il cileno, in scadenza di contratto nel 2021, potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima finestra di mercato e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport', ci sarebbe anche un altro club seriamente interessato al cileno, ovvero l'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham. L’ex fuoriclasse inglese avrebbe intenzione di acquistare un top player e lo avrebbe individuato proprio nel centrocampista cileno. Operazione non facile per il club statunitense, ma tutto dipenderà dalla volontà del classe 87. L’Inter Miami sarebbe pronta a mettere sul piatto un ricco contratto per convincerlo a firmare.