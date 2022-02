Inter, novità sul mercato delle "riserve". Un addio e una possibile conferma

Inter, il mercato delle “riserve” sta delineando nuovi scenari.

Durante il calciomercato invernale si era più volte prospettato l’addio di Kolarov al calcio giocato. La proposta offerta al giocatore da parte della dirigenza nerazzurra, come riporta oggi il Corriere dello Sport, era quella di una risoluzione del contratto a gennaio con ingresso immediato nello staff degli osservatori interisti. Il giocatore serbo non ha accettato la proposta, per la quale avrebbe dovuto rinunciare anche agli ultimi due mesi di stipendio. Per il futuro dell’ex Manchester City e Roma, che ha giocato appena 44 minuti quest’anno, si delinea comunque l’addio al calcio giocato a giugno, mentre per ora resta a disposizione di mister Inzaghi.

L’altro “file” sul tavolo dello staff di Marotta e Ausilio (qui altre novità di mercato) è quello legato ad Andrea Ranocchia. L’Inter ha un’opzione di rinnovo sul contratto del giocatore in scadenza a giugno e, sempre secondo il quotidiano sortivo romano, sembra intenzionata a esercitarla. Ranocchia è ormai un veterano del club meneghino, dove tra alti e bassi è diventato un giocatore fondamentale all’interno dello spogliatoio e amato dagli interisti per la sua attitudine al sacrificio. Con Simone Inzaghi il giocatore sta giocando come riserva del reparto difensivo e tutte le volte che è stato chiamato in causa, non solo ha risposto presente, ma è stato determinante per il risultato delle partite. Negli occhi dei tifosi resta il bellissimo gol in sforbiciata che ha portato al pari contro l’Empoli nell’ottavo di finale di Coppa Italia, permettendo all’Inter di giocare i supplementari e passare il turno.