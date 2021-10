Inter, notizia della notte: Marotta 'all'assalto' del campione d'Europa

Mercato Inter: "A partire dal mercato di gennaio si ragiona su nuovi investimenti. Arriveranno un paio di pedine funzionali".

Il retroscena, rivelato ieri (venerdì 1 ottobre), dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, apre a nuovi scenari. Qui potete trovare il suo intervento. In particolare il passaggio durante il quale il cronista sottolinea che non si tratteranno di nomi altisonanti ma di pedine funzionali per la rosa di Simone Inzaghi. Fra i possibili nomi, come rimbalzato nelle ultime ore, ci potrebbe essere quello Marcos Alonso: il 30enne spagnolo del Chelsea campione d'Europa. "È tornato prepotentemente d’attualità - conferma Niccolò Ceccarini nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb - L’ex Fiorentina ha il contratto con la società inglese fino al 30 giugno 2023, Marotta e Ausilio sono pronti all’assalto". Secondo il giornalista "ci sarebbe anche Gosens come profilo ma la richiesta dell’Atalanta è decisamente fuori portata". Perché allora proprio il Marcos Alonso? Spiega Ceccarini: "Da tempo si parla di alcune soluzioni ma ora che anche Perisic andrà in scadenza servirà un profilo in grado di alternarsi con Dimarco".

Un altro profilo, come rilanciato in esclusiva da InterDipendenza (potete leggere qui il nostro articolo), è quello di Gonzalo Villar: il centrocampista non rientra infatti fra le prime scelte di Josè Mourinho alla Roma. Non solo. Nei giorni scorsi - qui c'è l'altra nostra esclusiva - ci sarebbe stato anche il primo contratto fra Inzaghi e il giovane spagnolo. Motivo? Il tecnico piacentino avrebbe voluto sondare la disponibilità di Villar di trasferirsi a Milano già durante la sessione di mercato di gennaio. Il 'piano' di Marotta sarebbe quello di prenderlo in prestito secco. Villar sarebbe una più che valida alternativa anche a Marcelo Brozovic: il regista insostitutibile che, da tempo, 'tira avanti' senza aver la possibilità di rifiatare siccome nell'attuale rosa manca un suo naturale sostituto.