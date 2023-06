Inter, non solo Vicario per la porta: nome dalla Spagna nel mirino, ma c’è un ostacolo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/06/2023

Inter, non solo Vicario come profilo per la porta. In questi giorni, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, la società nerazzurra sta cercando di programmare il futuro per la prossima stagione. Già ieri, c’è stato un primo incontro con Simone Inzaghi con il quale sono state gettate le basi e le linee guida per quella che dovrà essere la rosa per la prossima stagione.

Uno dei ruoli più attenzionati è, senza dubbio, quello del portiere. Infatti, oramai da settimane, si parla di un forte interesse del Manchester City per l’estremo difensore nerazzurro Andrè Onana e, addirittura, nella giornata di domani, il ds interista, Piero Ausilio, dovrebbe volare a Londra per intavolare vari discorsi con i blues.

Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione ci si sta cautelando ad ogni evenienza per sostituire, eventualmente, il giocatore camerunese. Il primo nome per la porta è sicuramente quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli. Con la società toscana i rapporti sono ottimi e si potrebbe intavolare una trattativa con una formula vantaggiosa. Oltre a ciò, lo stesso Vicario non ha richieste economiche elevatissime.

Ma occhio alla pista che viene dalla Spagna, perchè i nerazzurri tengono d’occhio con attenzione anche il profilo del classe 2000, Mamardashvili del Valencia. Il georgiano, però, ha un costo di cartellino più elevato rispetto a Vicario, oltre a guadagnare di più rispetto all’empolese. Vedremo chi la spunterà. Di sicuro, Marotta e Ausilio vogliono cautelarsi in caso di addio di Onana.