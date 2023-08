Inter, non solo Sommer per la porta: due opzioni per il dopo Handanovic

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/08/2023

Inter, non solo Sommer per la porta di Inzaghi. In casa nerazzurra, si stanno cercando di definire le ultime operazioni di mercato per regalare al tecnico quei tasselli che, in questo momento, mancano per completare l’organico. Proprio per questo, vanno visti positivamente gli imminenti innesti di Samardzic dall’Udinese e di Sommer dal Bayern Monaco.

Mancano ancora un attaccante – con il nome di Balogun in testa -, un braccetto di difesa – in tal senso, piace molto Tomyasu – e un secondo portiere. Per quest’ultimo, il nome preferito era quello di Trubin dello Shakhtar Donetsk, ma l’ucraino non arriverà a Milano, dal momento che sembra essere destinato al Benfica, nonostante la sua grande voglia di vestire il nerazzurro.

Intanto, La Gazzetta dello Sport, ha ipotizzato due opzioni alternative come post-Handanovic e vice-Sommer per la prossima stagione. Per questo, è stata già presentata all’Athletico Paranaense un’offerta da 10 milioni di euro – che, però, non basta – per il brasiliano classe 1999, Bento.

Non solo, perchè Marotta e Ausilio hanno in mente anche un altro nome che è quella di Audero della Sampdoria. I nerazzurri hanno intenzione di non andare oltre il prestito con diritto di riscatto a condizioni che possano piacere alla società blucerchiata.