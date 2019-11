Inter, non solo Mertens: Marotta punta due esterni del PSG in scadenza

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, rivela altri due nomi oltre Mertens che l'Inter starebbe monitorando in vista del mercato estivo. Nel mirino di Beppe Marotta ci sarebbero infatti anche due esterni del PSG in scandenza il prossimo 30 giugno.

La pista più interessante, secondo quanto riporta il quotidiano romano, porta agli esterni Thomas Meunier (’91) e Layvin Kurzawa (’92), che possono liberarsi a zero dal Paris Saint Germain.

“Mertens non è l’unico parametro zero nel mirino nerazzurro: in viale della Liberazione c’è grande attenzione verso i due esterni del Psg, il belga Meunier e il francese Kurzawa. Uno dei due potrebbe arrivare perché intrigano più del centrale del Tottenham Vertonghen“.