Inter, non solo la Juventus: per Milinkovic-Savic la concorrenza si amplia

Che Sergej Milinkovic-Savic sia uno dei centrocampisti tanto più giovani quanto corteggiati di tutto il panorama europeo vi sono pochi dubbi. Il n°21 della Lazio piace ad Inter e Juventus ormai da parecchio.

L'edizione di quest'oggi di Repubblica però, riporta una notizia che non farà di certo piacere né ai bianconeri né ai nerazzurri. Per il serbo infatti, sembrerebbe essersi inserito anche il PSG. Inoltre, a spaventare l'Inter, potrebbe essere anche il budget che la Juventus ha stanziato per il mercato. A riguardo, il noto quotidiano scrive:

"La Juventus ha un portafogli di 150 milioni per gli acquisti ed è pronta a dare la caccia pure a Sandro Tonali del Brescia e al laziale Milinkovic per sostituire Adrien Rabiot, svincolato e attratto dai bianconeri”.