Inter, non solo la Juve: un altro club di Serie A è pronto a prendere Icardi

Mauro Icardi, che non rientra nei piani del nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte, potrebbe restare in Serie A. Se fino a questo momento il club più accreditato ad ingaggiare il bomber argentino era la Juventus, ora il Napoli potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di "Sky Sport", se il giocatore dovesse aprire all'ipotesi azzurra, la società di De Laurentiis potrebbe effettuare l'affondo decisivo per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti. L'Inter preferirebbe infatti cedere Icardi al Napoli piuttosto che alla Juventus. I bianconeri sarebbero sempre vigili, ma prima devono cedere Higuain e Mandzukic.