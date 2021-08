Inter, non solo l’Empoli su Pinamonti: spuntano altri due club

L’Inter è chiamata a risolvere in queste ultime settimane di mercato la situazione di Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, sempre utilizzato da Simone Inzaghi nelle amichevoli di questo pre campionato, non rientrerebbe nei piani del club e sarebbe alla ricerca di un nuovo club per giocare con continuità.

L’attaccante è stato più volte accostato nelle ultime settimane al neopromosso Empoli, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche altri due club di Serie A. Il club toscano avrebbe già raggiunto l’intesa con l’Inter per il prestito secco per una stagione e sarebbe in attesa di una risposta da Pinamonti. I due club sarebbero al lavoro per risolvere la questione ingaggio. Il giocatore percepisce attualmente 2 milioni di euro a stagione, cifra fuori dai parametri dell’Empoli, con l’Inter che dovrebbe contribuire allo stipendio.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account Twitter, su Andrea Pinamonti ci sarebbero anche Sampdoria ed Hellas Verona. I blucerchiati hanno chiuso nelle ultime ore l’acquisto di Supryaga con la Dinamo Kiev, ma potrebbero comunque acquistare un’altra punta. Il club Veneto, invece, sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo e avrebbe messo nel mirino l’attaccante nerazzurro e Gianluca Lapadula, in uscita dal retrocesso Benevento.