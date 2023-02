Inter, non solo Kessiè a centrocampo: c’è un’altra ipotesi che piace per duttilità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/02/2023

Inter, per la prossima stagione si guarda al centrocampo. La squadra di Simone Inzaghi, in vista dell’estate, deve ragionare su come sostituire alcuni elementi della rosa che andranno via a parametro zero. Tra questi, Roberto Gagliardini, che lascerà vuota una casella in mezzo al campo. Da attenzionare anche la posizione di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, dopo l’exploit di Calhanoglu nel ruolo di regista, non sembra essere più elemento imprescindibile e, sia per età che per ingaggio, potrebbe essere sacrificato.

Dunque, ci sono tante incognite e tante ipotesi da tenere in considerazione. Una di queste, porta a Frank Kessiè. L’ex centrocampista del Milan, dopo essere approdato a parametro zero al Barcellona, non sta vivendo una stagione brillante in termini di continuità in campo. Tanto che, alcuni quotidiani, hanno parlato di una seria possibilità di addio del giocatore ivoriano. Tra le destinazioni preferite, c’è anche quella nerazzurra, cosa che potrebbe essere avvalorata, dal momento che il ds Ausilio stravede per Kessiè. Ma quella dell’ex rossonero, non è l’unica opzione per la mediana.

Inter, non solo Kessiè come opzione per la metà campo: in viale della Liberazione piace molto anche un altro nome

Come detto, in viale della Liberazione, cominciano ad esserci grandi manovre per quanto riguarda il futuro centrocampo. Se quella che porta a Kessiè deve essere considerata una strada sempre calda, c’è un altro nome che potrebbe fare al caso della rosa nerazzurra. Infatti, secondo quanto riportato dal sito TMW, i nerazzurri stanno monitorando la situazione Pereyra dell’Udinese. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un’ottima opzione sia per costi che per duttilità in campo.

Insomma, vedremo se questo interessamento sfocerà in una trattativa. Di sicuro, Pereyra, che ieri è stato tra i migliori in campo dell’Udinese, proprio contro l’Inter, potrebbe rappresentare un’occasione importante per il post- Gagliardini.