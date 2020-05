Inter, non solo Icardi: il Psg pronto all’assalto di un altro nerazzurro

Il Paris Saint-Germain non avrebbe ancora deciso se esercitare il diritto di riscatto di Mauro Icardi oppure rispedirlo in nerazzurro. Il club transalpino, al momento, non sembrerebbe disposto a pagare i 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate e vorrebbe prima capire le intenzioni di Edison Cavani, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, la priorità dei parigini sarebbe la situazione contrattuale di Thiago Silva. Il brasiliano, anche lui scadenza di contratto, non avrebbe ancora trovato nessun accordo per il rinnovo e potrebbe lasciare la Francia a parametro zero. Per questo motivo, la dirigenza parigina sarebbe già alla ricerca di un eventuale sostituto. Come riporta il quotidiano francese, lo avrebbe individuato in uno tra Milan Skriniar dell’Inter e Kalidou Koulibaly del Napoli. Il difensore dell’Inter sarebbe la prima scelta del direttore sportivo Leonardo, ma i nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di cederlo.