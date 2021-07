Inter, non solo Esposito: ufficiale un’altra cessione al Basilea

L’Inter ha chiuso un’altra operazione in uscita: è ufficiale il trasferimento di Darmian Males al Basilea. Accordo trovato sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto.

Il centravanti, acquistato dai nerazzurri la scorsa estate, resterà quindi in Svizzera dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Ecco di seguito riportato il comunicato del club:

"L​'FCBasel 1893 ha ingaggiato il 20enne attaccante Darian Males in prestito dall’Inter fino all’estate del 2023 con l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Darian Males è passato dal Genoa CFC all’FC Basel 1893 in prestito fino alla fine della stagione nel febbraio 2021.

"Males ha giocato 16 partite con l’FCB la scorsa stagione, segnando due gol e due assist. FCB è felice che i colloqui tra i due club e il giocatore si siano conclusi con successo nei giorni scorsi. I rossoblù prendono il giocatore in prestito per altri due anni, con opzione di riscatto”.

Gli svizzeri, intanto, sarebbero anche vicinissimi alla chiusura per l’acquisto di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 dovrebbe svolgere le visite mediche di rito in giornata. Trasferimento con la formula del prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e contro riscatto a favore dei nerazzurri a 10 milioni di euro.