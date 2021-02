Inter, non solo Candreva: ufficializzati un altro riscatto e un acquisto

Buone notizie per le casse nerazzurre, specialmente in questa delicata situazione societaria. Dopo aver incassato 2.5 milioni di euro dalla Sampdoria per il riscatto di Antonio Candreva, l’Inter incasserà altri 19 milioni di euro dal Napoli per Matteo Politano.ceduto lo scorso gennaio al Napoli con la formula del prestito.

Come riportato da goal.com, l’obbligo di riscatto per l’esterno offensivo era previsto alla prima presenza o al primo punto ottenuto dal Napoli nel mese di febbraio. La doppia operazione in uscita frutta all’Inter una plusvalenza di circa 5,5 milioni di euro.

I nerazzurri hanno definito anche un operazione in entrata, ovvero il riscatto di Matteo Darmian dal Parma per 2.5 milioni di euro. Il riscatto obbligatorio è scattato grazie alla vittoria contro la Fiorentina. Le società infatti, avevano pattuito lo scorso ottobre il riscatto obbligatorio al primo punto conquistato dai nerazzurri dopo il primo febbraio 2021.