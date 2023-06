Inter, non solo Arabia: anche il Barcellona vuole Brozovic. No a Kessiè, pronte altre 2 piste

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/06/2023

Inter, anche il Barcellona si inserisce nella corsa a Marcelo Brozovic. Come oramai consuetudine, il mercato della squadra nerazzurra non si sblocca, dal punto di vista delle eventuali entrate, se non a fronte di una precedente partenza. Uno dei nomi che, secondo i vari media, è dato in uscita dal club nerazzurro è quello del centrocampista croato, Marcelo Brozovic.

Il giocatore, è stato individuato per età e costi come il giocatore da sacrificare per arrivare ad altre pedine ed è oramai conosciuta l’offerta ricca dall’Arabia Saudita, rifiutata in prima battuta dal club nerazzurro. In attesa di un eventuale rilancio, però, dalla Spagna rimbalza una voce che vorrebbe anche una big d’Europa interessata a lui.

Secondo il quotidiano spagnolo, Sport, infatti, il Barcellona è molto interessato ad Epic Brozo e vorrebbe presentare un’offerta al club nerazzurro. In passato, i due club, hanno pensato di effettuare uno scambio tra lo stesso Brozovic e Frank Kessiè. In questo momento, però, questa pista sembra essere definitivamente tramontata.

La società blaugrana, a tal proposito, propone altre due eventuali pedine di scambio. La prima è il difensore Eric Garcia e la seconda l’esterno Ferran Torres. Vedremo se in tal senso ci sarà un controsorpasso. Di sicuro, le strade dell’Inter e di Brozovic, sembrano essere sempre più lontane l’una dall’altra.