Inter, non si molla su C. Augusto: il Monza fa la sua valutazione e il giocatore ha una priorità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/07/2023

Inter, non si molla la presa su Carlos Augusto. Queste ore di calciomercato, in casa nerazzurra, stanno vivendo i loro momenti decisivi. Infatti, sono tante le priorità della dirigenza di viale della Liberazione, a partire dal portiere, fino ad arrivare all’attaccante, alla mezz’ala e al braccetto di difesa. Ma l’Inter dovrà anche fare in modo di effettuare qualche uscita.

Tra i calciatori sacrificabili, c’è di sicuro Robin Gosens. L’esterno tedesco ex Atalanta, infatti, non è contento del poco spazio riservatogli da Simone Inzaghi e starebbe pensando di cambiare aria. Su di lui c’è forte il Wolsfburg che avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore, anche se manca ancora quello con il club nerazzurro.

Nel caso in cui Gosens dovesse lasciare l’Inter, Marotta e Ausilio hanno già in mente il sostituto. Si tratta di Carlos Augusto del Monza. Il giocatore, reduce da un’ottima annata con la maglia dei brianzoli, è l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra. Lui, vorrebbe andare a Milano, visto che la priorità è quella di giocare una coppa europea. Il Monza, dal canto suo, valuta il ragazzo circa 25 milioni di euro.

Ma l’Inter dovrà stare molto attenta alla concorrenza, visto che la Juventus, seppur senza coppe, potrebbe approfittare dei tempi necessari alla cessione di Gosens.