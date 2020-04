Inter non è Lautaro la priorità del Barcellona, c'è altro che bolle in pentola

Il sito argentino La Nacion dedica un lungo articolo alla situazione del Barcellona, sia in ottica economica che di mercato, raccontando elementi che possono fare un po’ di chiarezza anche sulla situazione di Lautaro Martinez.

L’analisi parte dal desiderio, mai sopito, di riportare Neymar in blaugrana. Le avvisaglie c’erano state anche nella scorsa estate senza che il pressing catalano sul PSG sortisse effetti. Il mirino si sposta poi su Lautaro Martinez, apprezzatissimo anche dal connazionale da Leo Messi.

Ma quali sono le reali possibilità economiche del club ? si chiede l’organo di informazione. La risposta viene dalla segreteria tecnica della società: “Oggi è impossibile sapere cosa accadrà nel mercato dei trasferimenti. Non sappiamo quando giocheremo di nuovo o quanti soldi avremo". . Anche adesso con la crisi da pandemia in atto, l’opzione del Barca non cambia. Ma con molte precauzioni. "È la prima opzione, ma non sappiamo ancora se avremo possibilità di firmare",spiegano.

Secondo la Nacion “il Barcellona , insieme a Madrid, Athletic e Osasuna, è una società senza scopo di lucro. Se il consiglio di amministrazione presenta due bilanci consecutivi con perdite, è tenuto a rassegnare le dimissioni.” Per il prossimo mercato il Barcellona prevede circa 124 milioni nel suo budget ma senza avere ancora chiara la dimensione dei danni provocati dal coronavirus. Per ora la quantificazione ha raggiunto 140 milioni, “ma potrebbero essere più alti rispetto al momento in cui la competizione si riaprirà”.

“La priorità della segretaria tecnica è Lautaro Martínez, ma lo spogliatoio spinge per il ritorno di Neymar. Messi è la grande risorsa del club e per compiacerlo non c'è esca migliore del brasiliano”. La Pulce, ricorda La Nacion, ha il contratto in scadenza nel 2021 ma una clausola gli permette di liberarsi già da giugno. L’argentino ha sempre detto di voler chiudere la carriera a Barcellona ma è anche ben conosciuto quanto gli manchi Neymar.

“Gli piace Lautaro Martínez, ma non lascerà andare il suo amico Luis Suárez. Nel frattempo, negli uffici di Barcellona si fanno i calcoli, immaginando che Griezmann possa rendere l'arrivo di Neymar più economico… In fondo a Barcellona hanno solo una priorità: che Messi non lasci il Camp Nou.”