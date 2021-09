Inter, non c'è il rinnovo col big: su di lui 'piombano' due squadroni europei

Terminato il calciomercato, l'Inter si concentra sul rinnovo di alcuni fondamentali elementi della rosa di Simone Inzaghi. Fra le priorità dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e del direttore sportivo, Piero Ausilio, c'è quella di Marcelo Brozovic in scadenza a giugno 2022.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 settembre, fa il punto della situazione sul centrocampista che, a gennaio, può già accordarsi con un'altra squadra. "Balla una differenza di oltre un milione di euro, tra le pretese del giocatore (che vorrebbe arrivare a 5,5) e quello che guadagna al momento (4,2). Serve un punto d'incontro anche perché, al contrario di Lautaro, il croato ha una scadenza contrattuale già fissata al prossimo anno. Per non rischiare di perdere Brozovic - nel pieno della sua carriera, 29 anni da compiere in novembre, oltre che cruciale nell'Inter - a parametro zero al termine della stagione, la società si muove fin da ora". Anche perché su Brozovic ci sono già le attenzioni di Paris Saint Germain e Barcellona come vi raccontiamo in quest'articolo.

Il quotidiano sportivo ricorda poi che "nello stesso ruolo va messo in conto anche un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio per Barella. Tra il suo acquisto - due anni fa - e i giorni nostri, è successo molto: un titolo di campione d'Europa, ad esempio, nel palmares del giocatore che ha avuto un rendimento in crescendo con la maglia dell'Inter addosso. Quindi - conclude il Corriere dello Sport - i 2,5 milioni all'anno sono un riconoscimento destinato a salire in breve tempo. Il ragionamento è molto meno futuribile di quello che può sembrare".