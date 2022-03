Inter, nome nuovo per l’attacco. Arrivano conferme dall’Inghilterra

Inter, Edinson Cavani nel mirino dei nerazzurri.

Le voci di mercato di queste ore, in cui i vari campionati sono fermi a causa della pausa delle nazionali, indirizzano l’obiettivo dell’Inter sul bomber uruguayano in forza al Manchester United. Come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, la dirigenza nerazzurra sta cercando un goleador d'esperienza per la prossima stagione trovando nell’ex Napoli un profilo ideale. Il matador classe 1987 arriverebbe all’Inter gratuitamente essendo il suo contratto in scadenza a giugno e in rosa occuperebbe lo spazio vuoto che lascerà la partenza di Alexis Sanchez che tutti considerano ormai certa.

L’uruguayano ha imboccato sicuramente la fase calante della sua carriera, ma porterebbe in nerazzurro tantissima esperienza e una presenza importante nel reparto avanzato nerazzurro dove potrebbe alternarsi con Lautaro oppure un altro futuro innesto. Un elemento che desta preoccupazioni è la tenuta del giocatore che in questa stagione è stato due volte fermo ai box, scendendo in campo in appena 17 occasioni e quasi sempre da subentrante, mettendo a segno solo due gol.



Per il bomber urugayano il trasferimento all'Inter sarebbe un ritorno in Italia dopo le esperienze a Palermo e quella a Napoli, città dove avvenne la sua consacrazione a livello mondiale. Dei 360 gol messi a segno in carriera 112 sono quelli realizzati in Serie A dove si è laureato anche capocannoniere nella stagione 2012/13.



Dopo le voci che vorrebbero l’arrivo di Dybala all’Inter (qui i dubbi di Bergomi sull’operazione), il possibile approdo anche di Cavani confermerebbe l’attenzione degli uomini mercato di Marotta sui giocatori in scadenza pur mantenendo alta la guardia su profili come quello di Scamacca sul quale ora sembra esserci anche il Milan.