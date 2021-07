Inter, nome nuovo per il dopo Handanovic: contatti avviati

L’Inter si starebbe guardando intorno da diverso tempo per individuare l’erede di Samir Handanovic, destinato ad appendere i guantoni al chiodo entro i prossimi anni. Il capitano nerazzurro ha un contratto fino al 2022 ed almeno per questa stagione sarà ancora il titolare.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero alla ricerca di un profilo giovane da affiancare momentaneamente allo sloveno per poi renderlo titolare. Non convince la soluzione interna Ionut Radu, cresciuto nel vivaio interista, che potrebbe salutare i nerazzurri per andare a giocare con continuità. La società nerazzurra preferirebbe puntare su un profilo più affidabile ed esperto e il nome circolato nelle ultime settimane sarebbe quello di Onana dell’Ajax, che potrebbe arrivare a parametro zero tra un anno.

Secondo quanto riportato dai turchi di Sportx, l’Inter avrebbe messo nel mirino anche Altay Bayindir, portiere 23enne della Turchia e di proprietà del Fenerbache. Il classe '97 è il titolarissimo del club turco ed ha già collezionato 82 presenze e 20 porte inviolate. Le sue ottime prestazioni avrebbero stregato Piero Ausilio che avrebbe intenzione di affidargli la porta interista del futuro.

I nerazzurri avrebbero avviato i contatti con il club turco per capire la fattibilità dell’operazione. Il Fenerbache, al momento, non sembrerebbe intenzionato a cederlo ma potrebbe cambiare idea di fronte ad un’offerta importante.