Inter, nome a sorpresa per il post-Handanovic c’è il prezzo fissato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/06/2023

Inter, nome nuovo per il post-Handanovic. In questi giorni, la società nerazzurra, sta cercando di portare avanti alcune trattative per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio hanno già avviato contatti con alcuni giocatori, ma ancora non ci sono fumate bianche che permettono di concludere qualche affare.

Tra i ruoli da monitorare, c’è anche quello del secondo portiere. La società nerazzurra, infatti, dopo dieci stagioni, ha deciso di separarsi dal capitano Samir Handanovic per ringiovanire la propria rosa e per abbassare il costo della stessa. Ed è per questo che, anche sotto quest’aspetto, ci sono dei nomi da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, infatti, il preferito per questo ruolo è il portiere della Sampdoria, Emil Audero. In viale della Liberazione hanno chiesto informazioni per il numero uno blucerchiato e il prezzo per portarlo a Milano è di 10 milioni di euro. Vedremo se si intavolerà una trattativa e se ci sarà la possibilità di concludere questo affare. Ma Audero è un’opzione valida per la porta interista.