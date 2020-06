Inter, no al ritorno di Nainggolan. Il belga è sul mercato: problema ingaggio

Come riportato da calciomercato.com, il futuro di Radja Nainggolan non sarà con la maglia dell’Inter. Su di lui, vige ancora il veto stabilito nell’estate scorsa da Antonio Conte: con il tecnico salentino in panchina, per il belga non c’è posto. Il belga ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di cederlo, questa volta, a titolo definitivo.

Nelle prossime settimane, una volta definita con il Cagliari la questione relativa al prolungamento del prestito fino al termine del campionato, la dirigenza nerazzurra inizierà a trattare con le squadre interessate. Sulle tracce di Radja Nainggolan ci sarebbero diverse squadre di Serie A. Il problema più grande sarebbe rappresentato dall’ingaggio da 4,5 milioni di euro percepito attualmente dal belga.

Come riporta calciomercato.com, non è escluso che resti un altro anno in prestito al Cagliari, oppure un clamoroso ritorno alla Roma. Al momento,però, le squadre maggiormente interessate sembrerebbero Fiorentina e Torino. L’intenzione dei viola sarebbe quella di prenderlo prestito per un anno con obbligo di riscatto; mentre i granata lo avrebbero individuato come il rinforzo ideale per sostituire l’infortunato Baselli. I nerazzurri potrebbero utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa della Fiorentina oppure a uno tra Armando Izzo e, soprattutto, Andrea Belotti del Tornio