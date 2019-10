Inter, niente da fare per Mandzukic: il croato volerà in Cina

Arrivano cattive notizie questa mattina per l'Inter di Antonio Conte in ottica mercato. Il tecnico salentino, che già nella scorsa sessione di mercato aveva richiesto un vice-Romelu Lukaku, dopo Edin Dzeko e Fernando Llorente sta vedendo sfumare via un altro obiettivo.

Si tratta di Mario Mandzukic, attaccante attualmente in forza alla Juventus ma che farà presto le valigie per approdare probabilmente in Cina. Su di lui vi è anche il Manchester United, ma secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira il croato volerà in Asia.

Niente da fare dunque per l'Inter che sarà costretta a virare su altri obiettivi. Sempre per l'attacco continua a piacere anche Thomas Muller, ma Karl-Heinz Rummenigge al Welt am Sonntag ieri ha chiuso le porte ad una possibile cessione a stagione in corso.