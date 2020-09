Inter News, Perisic e Vecino potrebbero essere ancora in uscita

Non c'è solo il mercato in entrata al centro dei dialoghi dei dirigenti interisti in Via della Liberazione. Sfoltire la rosa, anche in virtù del monte ingaggi e del momento storico in cui ci troviamo, è diventata una priorità quasi per tutte le squadre.

Sotto questo punto di vista l'Inter potrebbe privarsi di Matìas Vecino e Ivan Perisic. Secondo un editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb da Niccolò Ceccarini, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero studiando delle soluzioni per tentare di piazzare altrove due calciatori che non sembrano rappresentare per Antonio Conte due priorità per il proprio progetto.

L'uruguayano nonostante l'intervento al ginocchio destro potrebbe essere ceduto in prestito al Napoli come possibile sostituto di Allan. Per quanto riguarda il croato invece, si attendono offerte dall'estero.