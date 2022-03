Inter news, occasione dalla Francia: Marotta su un calciatore in scadenza

Inter news: i Campioni d'Italia vogliono aprire un ciclo vincente.

La vittoria dello scudetto della scorsa stagione non deve essere un episodio isolato. L'Inter vuole tornare a dominare in Italia e non solo, però per farlo ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dopo una prima parte di stagione dominante ha perso tanti punti in campionato ritrovandosi al terzo posto in classifica. La società si è subito messa a lavoro per trovare nuovi rinforzi da portare alla corte del tecnico la prossima stagione. Il reparto che ha urgentemente bisogno di innesti è sicuramente il centrocampo. Infatti in rosa manca un vice-Brozovic (le condizioni del croato in vista di Juve-Inter).

Inoltre a fine stagione sia Vidal che Vecino andranno via, lasciando spazio a nuovi acquisti. Tra i vari Frattesi, Veretout e Xeka, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome proveniente dalla Francia: Boubacar Kamara. Il centrocampista in forza al Marsiglia sembra intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza che lo lega al club di Ligue 1. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se non dovesse rinnovare, il francese sarebbe uno dei principali obiettivi della dirigenza dell'Inter. La concorrenza però è alta, visto l'interesse di top club come l'Atletico Madrid. Marotta proverà a portarlo a Milano. Kamara sarebbe il vice-Brozovic ideale per Inzaghi, che spesso senza il croato non è riuscito ad imporre il proprio gioco.

Intanto la società tiene d'occhio la pista Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus non rinnoverà il proprio contratto con i bianconeri e può essere la grande occasione di mercato a parametro zero (qui le ultimissime).