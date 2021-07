Inter news, Nainggolan: c'è l'offerta estera. Ma lui dice no. Il punto

Inter news: Nainggolan resta tra i calciatori più chiacchierati del mercato in uscita nerazzurro. Non c'è giorno che il centrocampista belga non venga accostato ad una possibile cessione.

In attesa di schiarite sul fronte della maxi-trattativa col Cagliari, che comprenderebbe pure Nandez, spunta una nuova pretendente al Ninja.

E', stando a tuttomercatoweb, un club turco. "Il Besiktas ha presentato un'offerta a Radja Nainggolan: biennale da 3 milioni, bonus inclusi, per il belga, che però vorrebbe tornare al Cagliari, nell'affare che porterebbe Nahitan Nandez all'Inter", la ricostruzione della fonte.