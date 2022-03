Inter News, l'ipotesi "low cost" per l'attacco che potrebbe infastidire il Milan

Arrivano ulteriori news per l'Inter per quanto concerne la prossima finestra di mercato.

I nerazzurri, visto e considerato il calo fisico dei propri attaccanti, starebbero meditando di rimpolpare un reparto spesso in difficoltà. Il tutto, tenendo conto che non è possibile fare chissà quali sforzi economici. E' vero, nel corso di questi mesi non si fa altro che parlare di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo per la quale l'AD interista Giuseppe Marotta ha chiesto informazioni al collega e amico Giovanni Carnevali (DS dei neroverdi) con largo anticipo rispetto alle concorrenti. Per l'attaccante classe 1999, occorrerebbe un assegno non inferiore ai 40 milioni di euro.

E' per questo motivo che dalla Spagna, mediante la redazione di Mundo Deportivo, giungono delle notizie che vedrebbero l'Inter interessata a Divock Origi, attualmente di proprietà del Liverpool ma con un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno che non ha ancora rinnovato e che con ogni probabilità non rinnoverà. Sul belga la prima a muoversi è stata il Milan, complici anche le carte di identità di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Origi è un classe 1995, e la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero farebbe parecchia gola a chiunque.

Secondo il quotidiano spagnolo il ragazzo avrebbe aperto le porte al dialogo ad entrambi i club, con Inter e Milan che andrebbero ad innescare un vero e proprio derby di mercato. Chiaramente parlare di "favorite" in questo momento è parecchio prematuro, anche perché Origi potrebbe anche ricevere in extremis dal Liverpool un'offerta di rinnovo irrinunciabile. Nelle prossime settimane seguiranno aggiornamenti.