Inter News, in lista ben 7 partenti: tesoretto da più di 100 milioni di euro

Con la crisi dovuta al propagarsi del COVID-19, tutti i club del mondo, prima di poter mirare a degli investimenti corposi, dovranno necessariamente far cassa. Fra questi risulta anche l'Inter, la quale per accontentare Antonio Conte sembra disposta a cedere ben sette giocatori.

In cima alla lista (soprattutto per le cospicue plusvalenze che genererebbero), ci sono Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Per lo slovacco resta viva l'ipotesi Tottenham con la quale si può intavolare uno scambio con Tanguy Ndombele.

Successivamente vi sono Matias Vecino e Roberto Gagliardini, con il primo che interessa all'Everton e il secondo che potrebbe interessare a Lazio e/o Torino. In uscita infine, restano anche Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Joao Mario di rientro dai prestiti rispettivi al Bayern Monaco, Cagliari e Lokomotiv Mosca. Lo riferisce Sportmediaset.