Inter news, importanti novità per Onana: i nerazzurri esultano

Inter news: arrivano ottime notizie per quanto riguarda Andrè Onana.

Il portiere dell’Ajax, dopo aver scontato la sua squalifica per doping, tornerà finalmente a respirare l’atmosfera del campo con la maglia dei lanceri. Sì, perché secondo quanto riportato da parte del quotidiano olandese AD, l’estremo difensore potrebbe tornare in campo nella prossima partita di campionato contro il Go Ahead. Infatti, il tecnico ten Haag sarebbe tentato dal suo impiego, visto l’infortunio del portiere titolare Stekelemburg, in caso contrario si siederà in panchina.

Come sappiamo oramai da tempo, Onana andrà via a parametro zero dall’Ajax il prossimo giugno e, secondo quanto riportato dai vari media, il suo destino sarà legato all’Inter che dovrebbe farne il prossimo portiere titolare al posto dell'attuale numero 1, Samir Handanovic, che potrebbe rimanere per fare da chioccia proprio al portiere camerunense. Un trasferimento che, benchè non ancora ufficiale, ha fatto infuriare il ds Overmaars, che voleva rilegarlo nella seconda squadra degli olandesi, ma anche i tifosi che lo hanno spesso contestato ritenendo questo trasferimento come un tradimento.

Intanto, a proposito di mercato, l’Inter già a gennaio potrebbe regalare un paio di innesti al tecnico Simone Inzaghi per puntellare la rosa. A centrocampo il rinforzo giusto potrebbe essere quello di Gonzalo Villar, messo ai margini della rosa da Josè Mourinho – leggi qui le ultime sul centrocampista spagnolo -, mentre per l’attacco potrebbe esserci un ritorno di fiamma per l’attaccante francese Marcus Thuram, già cercato la scorsa estate, ma il cui trasferimento è sfumato a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori 2 mesi – leggi qui le ultime sul giocatore.