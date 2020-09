Inter News, Giroud: "Futuro? Devo ancora parlare con Lampard"

Se il mercato di gran parte delle big europee è condizionato dalle perdite dovute al propagarsi del COVID-19, il Chelsea di Roman Abramovich ha messo a segno dei colpi veramente roboanti.

Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell e Kai Havertz sono solo alcuni componenti di una delle campagne acquisti più roventi di tutte le sessioni di calciomercato. L'attacco Blues si è arricchito parecchio, senza dimenticare la presenza del giovane Tammy Abraham.

Per questo motivo, Olivier Giroud resta uno dei principali indiziati per fare le valigie. Il centravanti francese a Telefoot ha detto che del suo futuro deve ancora parlare con Mister Frank Lampard e al contempo la concorrenza con Werner non lo spaventa perché quest'ultimo ha caratteristiche differenti dalle sue e quindi spera di giocare. Quel che è certo, è che Antonio Conte vuole un vice-Romelu Lukaku e Giroud continua a piacergli parecchio.