Inter News, Emmers è finito nel mirino del Monza di Berlusconi

Il futuro professionale di Xian Emmers può ripartire nuovamente dall'Italia, la Nazione che pian piano lo sta lanciando nel calcio dei grandi e che può offrirgli una seconda chance.

Dopo una breve parentesi non proprio entusiasmante con la maglia del Waasland-Beveren, il centrocampista potrebbe far ritorno nel Belpaese per vestire la maglia del Monza. Il club lombardo, capitanato dal duo Adriano Galliani-Silvio Berlusconi, dopo la promozione in Serie B sta puntando a rafforzarsi.

Il tutto per raggiungere il traguardo della promozione in Serie A e tentare di portare a casa altre soddisfazioni oltre a quelle conquistate alla guida del Milan. Emmers dunque piace, e secondo la redazione di seriebnews.com potrebbe seriamente diventare uno dei punti cardini del centrocampo dei biancorossi.