Inter news: con Ginter, c'è anche Bremer, ma solo ad una condizione

Inter news, i nerazzurri oltre a Ginter, puntano a chiudere anche Bremer.

Per la prossima stagione, la dirigenza nerazzurra, è pronta a rifare il look al proprio reparto difensivo che, al 30 giugno 2022, vede alcuni giocatori in scadenza di contratto come Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov con cui non dovrebbe proseguire il rapporto. Ecco che, a tal proposito, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno iniziando a programmare il futuro e iniziano ad avanzare i primi nomi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il primo nome nella lista della dirigenza nerazzurra è quello di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach.

Il difensore tedesco è in scadenza di contratto e in viale della liberazione hanno avanzato un'offerta da 3,5 milioni a stagione per portarlo a Milano e sono in attesa di una risposta. Ma la soluzione Ginter, non esclude un'altra pista che porta al difensore brasiliano del Torino, Gleison Bremer. Il centrale granata è da tempo nel mirino dell'Inter che addirittura avrebbe già raggiunto un accordo sia con lui che con il presidente Urbano Cairo. Su di lui c'è anche il Milan, ma i nerazzurri hanno molto vantaggio sulle concorrenti, essendosi mossi con largo anticipo e se quello tra Bremer e l'Inter non è un matrimonio annunciato, poco ci manca.

Affinchè tutto possa essere certo, però, deve verificarsi una condizione ovvero la cessione di Stefan de Vrij, su cui l'Inter ha già avuto delle rassicurazioni da parte dell'agente del centrale olandese, Mino Raiola, affinchè arrivino delle offerte soddisfacenti che possano fare in modo che la società possa avere una plusvalenza totale, visto che lo stesso de Vrij venne prelevato a parametro zero dalla Lazio.