Inter news, Branca stila le sue favorite per lo scudetto: ecco la classifica

Inter news: Marco Branca stila la sua griglia per lo scudetto.

L'ex direttore sportivo dell'Inter che aprì il corso che portò alla vittoria del glorioso Triplete, è stato intervistato da parte da parte di Radio Kiss Kiss sulle squadra favorite per la vittoria finale del tricolore. Branca, a tal proposito, ha messo a pari merito Milan, Napoli e proprio la sua ex squadra, l'Inter, anche se non esclude sorprese, visto che ci sono squadre molto organizzate e di alto livello, come Torino, Atalanta e Fiorentina, e che possono fare in modo che le squadre di vertice possano perdere qualche punto e far rientrare qualche altra squadra che al momento sembra essere fuori dai giochi.

Nulla è deciso al momento, dunque, anche se di fatto le tre squadre davanti a tutti, per Branca, sembrano avere alte opportunità. Vedremo che ne sarà di questo pronostico, soprattutto nei momenti decisivi della stagione. Un crocevia importante ci sarà già dalla prossima giornata dopo il ritorno dalle nazionali, in cui la sfida principale sarà quella di San Siro, tra Inter e Napoli, ma con altre due partite molto importanti e molto belle come Lazio-Juventus e come quella del Franchi tra Fiorentina e Milan. In questo trittico si potrà capire molto dell'andamento dell'asticella del campionato italiano.

Si dovranno valutare, poi, anche come le squadre riusciranno a reggere con il doppio impegno settimanale, con Milan, Inter e Juventus che dovranno giocare in Champions League - a tal proposito, la Juventus è già qualificata agli ottavi di finale, il Milan è quasi definitivamente eliminato, mentre l'Inter si gioca la qualificazione nella prossima partita contro lo Shakhtar Donetsk ed eventualmente, poi, contro il Real Madrid - e con il Napoli che, invece, sarà impegnato in Europa League in cui è primo nel proprio girone, ma che deve ancora mettere al sicuro la qualificazione in maniera definitiva.