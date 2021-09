Inter: nessun rinnovo con il croato. Marotta avrebbe già 3 obiettivi

L'Inter potrebbe salutare Ivan Perisic al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato, che ha il contratto in scadenza nel 2022, si dovrebbe svincolare per poi accordarsi con un club della Bundesliga. In Germania, dove ha giocato e vinto il Triplete con il Bayern Monaco, potrebbe approdare all'Hertha Berlino o tornare addirittura in baviera per vestire la maglia biancorossa. Per i nerazzurri, va ricordato, quello di Perisic è uno degli ingaggi più onerosi: circa cinque milioni di euro. E proprio il suo stipendio, a quanto appreso nel corso delle ultime settimane, sarebbe stato l'ostacolo principale per una sua cessione già durante l'appena conclusa sessione di calciomercato estivo.

Chi potrebbe prendere il suo posto?

Oltre a Federico Dimarco, che già da ora gli contenderà una maglia da titolare, i nomi sarebbero quelli di Kostic, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il serbo, che ha una valutazione da circa 15 milioni di euro, sarebbe stato vicinissimo alla Lazio a, stando agli ultimi aggiornamenti, un'email avrebbe fatto saltare l'affare. Arrivare ad Marco Alonso sarebbe invece più complicato perché è rientrato centrale nel progetto del Chelsea dopo l'arrivo di Thomas Tuchel. Inoltre, la carta di identità potrebbe indurre Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a cercare profili più 'futuribili'. L'ex Roma, campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini, avrebbe già fatto intendere di voler lasciare Londra e sulle sue tracce ci sarebbero, oltre ai francesi del Lione, anche Roma e Napoli.