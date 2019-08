Inter, nessun passo indietro per Dzeko: nerazzurri sul bomber bosniaco

L'Inter ci proverà fino all'ultimo per Edin Dzeko, bomber bosniaco che ha appena iniziato la sua quinta stagione con la maglia della Roma.

Così riferisce la versione online di "Sky Sport": "L’Inter continua a lavorare per dare ad Antonio Conte due attaccanti. Resta ferma la possibilità di poter arrivare a Romelu Lukaku, in uscita dal Manchester United, ma nel frattempo potrebbe entrare nel vivo anche la trattativa per Edin Dzeko. Un membro del suo entourage, Silvano Martina, si è recato nel pomeriggio alla sede del club nerazzurro. Nell’occasione, la dirigenza ha ribadito la volontà di acquistare l’attaccante dalla Roma, che è una delle prime scelte per il reparto offensivo. Tuttavia, non c’è ancora alcun accordo con la Roma, che col passare dei giorni potrebbe aumentare la richiesta per il bosniaco, dal momento che per ora non sono state trovate alternative dello stesso livello.

Il nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è molto soddisfatto di quanto ha visto nelle settimane in cui ha potuto lavorarci insieme e la società potrebbe proporre a Dzeko anche un rinnovo di contratto. In ogni caso, i giallorossi sarebbero disposti a tenerlo fino alla scadenza del contratto, perdendolo quindi a parametro zero al termine della prossima stagione".