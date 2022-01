Inter, nell'arco di Inzaghi ora c’è una nuova freccia da lui ben conosciuta

L’Inter chiude il mercato di gennaio con un attaccante fortemente voluto da mister Inzaghi.

Caicedo ha effettuato quest’oggi le visite mediche tra la clinica Humanitas di Rozzano e il centro Coni, ed è pronto per aggregarsi ai suoi nuovi compagni per iniziare questa breve ma intensa parentesi della sua carriera. Sarà prestito di 5 mesi, il tempo per aiutare mister Inzaghi a raggiungere il primo scudetto della sua carriera, e l’Inter a conquistare l’agognata seconda stella.

L’Inter ha deciso di accontentare il mister, andando a sopperire a qualche problema nella zona avanzata del campo. Con Correa ai box, Satriano prestato al Brest e Sensi ceduto in prestito alla Sampdoria, Marotta e Ausilio hanno optato per un colpo last minute e dal costo contenuto. Felipe Caicedo, vecchia conoscenza di mister Simone Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Lazio, per ruolo e caratteristiche incarna quasi perfettamente quella che è l’esigenza della capolista: un bomber capace di decidere le partite subentrando nel finale.

Infatti quasi tutti i goal realizzati in Italia da Caicedo sono stati messi a segno nei secondi tempi, e molti di essi negli ultimi 10 minuti o addirittura nel tempo di recupero.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, “il 33enne ex Lazio ritrova Simone Inzaghi, cui permetterà di affrontare il ciclo di ferro Milan, Roma, Napoli e Liverpool con più opzioni in attacco, aspettando il recupero di Correa, ai box per un problema muscolare”. Dopo l’acquisto di Robin Gosens quindi, l’Inter potenzia anche l’attacco con una pantera pronta a lasciare il suo graffio sul campionato italiano.