Inter, nel mirino c'è sempre un terzino in forza al Nizza

Si infittiscono le voci di mercato in casa Inter. Uno degli obiettivi dei nerazzurri sarebbe Youcef Atal, terzino destro in forza ai francesi del Nizza, squadra allenata dall'ex nerazurro Patrick Vieira.

Così si legge nel sito di "SportMediaset": "L'allenatore Patrick Vieira l'ha valorizzato al massimo delle sue possibilità, utilizzandolo sia nel ruolo naturale di terzino destro sia in posizione più avanzata, da esterno di centrocampo o addirittura in attacco. Proprio per queste caratteristiche è stato paragonato a Joao Cancelo, che l'Inter ha avuto per una stagione non riuscendo poi a riscattarlo. Atal ha già 7 presenze e 1 rete nella Nazionale algerina, durante la stagione è stato seguito a lungo anche dal Napoli che poi ha deciso di virare su Di Lorenzo per rafforzare la fascia destra. Al momento la valutazione è sui 15 milioni ma c'è la necessità di fare abbastanza alla svelta perché nelle prossime settimane il Nizza potrebbe cambiare proprietà e a quel punto l'operazione diventerebbe più complicata".